Безопасная дезинфекция: эффективный пробиотический антисептик на украинском рынке - Sviteco PPG

Рынок средств для дезинфекции рук очень разнообразен. На прилавках магазинов и в аптеках можно найти антисептики на любой вкус: ароматизированные и нет, с добавками эфирных масел и обычные спиртовые. Такой широкий ассортимент радует, но по принципу действия все эти средства, к сожалению, одинаковы.

Сравнительные исследования показали, что любые спиртовые гели или спреи являются неэффективными против повторного загрязнения кожи бактериями и грибками. Такие санитайзеры уничтожают имеющиеся патогенные микроорганизмы, но не препятствуют новым оседать на коже. А кроме того они еще и уничтожают здоровую микрофлору и пересушивают кожу, снижая природный иммунитет. Поэтому компания Sirion выпустила на украинский рынок уникальный гель для рук, в состав которого вошли пробиотики Bacillus ferment, Bacillus subtilis и этиловый спирт 60%, вода очищенная, 2-пропанол 5%, энзимы, пантенол, глицерин, акриловый сополимер.

Что такое пробиотики? Это бактерии, которые препятствуют размножению патогенных микроорганизмов, действуя по принципу биопленки. Работает это так: вы наносите гель на кожу равномерным слоем, пробиотики окутывают всю ее поверхность тоненькой биопленкой, и все микробы под ней погибают, а новые уже не могут контактировать непосредственно с кожей. Такого длительного защитного эффекта не может обеспечить ни одно другое средство, и это доказано недавними испытаниями.

Тестирование Sviteco PPG происходило в три этапа, на каждом из которых действие пробиотического геля сравнивалось с действием обычного спиртового. Первый тест был призван выявить, насколько успешно продукт справляется с уничтожением микробов сразу и через некоторое время после применения. На руках испытуемого было определено количество патогенных микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов и др.) до и после применения Sviteco PPG. В результате было доказано, что пробиотический гель уничтожает все болезнетворные микробы уже через 2 минуты и населяет кожу полезными пробиотическими бактериями. Следующая проверка показала, что через 2 часа микробы на коже до сих пор отсутствуют.

Такой эффект поражает по сравнению с антисептиками непробиотической природы, и это было доказано в ходе следующего исследования. Для сравнения были взяты антисептик Sviteco PPG с пробиотиками и средство с идентичным составом за исключением пробиотической составляющей. Эффективность Sviteco PPG была подтверждена по обоим выводам: мгновенное уничтожение микробов и длительный эффект. Причем если в первом случае отрыв был небольшим (со снижением количества патогенных микроорганизмов обе версии средства справились почти одинаково), то по продолжительности эффекта пробиотическая версия показала гораздо лучший результат. Таким образом было доказано, что именно пробиотики в составе средства играют решающую роль в его эффективности.

Важно! Пробиотический антисептик успешно справляется с уничтожением микробов, но общее количество микроорганизмов на поверхности после применения Sviteco PPG даже увеличивается. Такой показатель объясняется тем, что на смену обезвреженным микробам приходят пробиотические бактерии, которые и замещают их в общем числе.

Заключительный этап исследования показал эффективность продукта в реальной жизненной ситуации. В течение двух недель двое испытуемых использовали пробиотический гель как обычное средство для гигиены рук в повседневной жизни. Дважды в неделю через час после применения продукта осуществлялась контрольная проверка. По итогам теста был сделан вывод, что использование пробиотического геля Sviteco PPG в повседневной реальной жизни создает надежную долговременную защиту от патогенных микроорганизмов. В ходе исследования гель с пробиотиками показал себя гораздо лучше, чем обычные средства.

Кроме указанного действия против патогенных микроорганизмов, гель Sviteco PPG осуществляет еще и благоприятное воздействие на кожу в целом. Так, после высыхания спиртовой составляющей, пробиотики создают на поверхности кожи здоровую микрофлору, способствуют укреплению естественного местного иммунитета кожи, регенерации клеток и содержанию влаги в коже. Глицерин смягчает и увлажняет кожу. Запуская процесс расщепления белков на клеточном уровне, он способствует удалению омертвевших клеток и создает соответствующую среду для появления нового, здорового эпидермиса. Пантенол, в свою очередь, восстанавливает кожу и выравнивает ее тон.

Все компоненты этого антисептика являются абсолютно безопасными и гипоаллергенными. Его без опасений можно применять на коже, склонной к аллергическим реакциям. Так же безопасен этот санитайзер и для нежной детской кожи.

Антисептический гель для рук Sviteco PPG осуществляет антибактериальное и фунгицидное действие, а после применения создает благоприятную защитную микрофлору. В результате кожа становится чистой от микробов, шелковистой и увлажненной.

Такой антисептик подойдет для использования работникам, которым необходим длительный защита: тренерам фитнес-центров и спортивных клубов, офисным работникам, мастерам в салонах красоты и любым рабочим коллективам, где необходимо заботиться не только о своем здоровье, но и о безопасности коллег. Представьте, что чувствует кожа мастера маникюра после обработки обычным антисептиком, да еще и находясь весь день в перчатках! А если ее обработать санитайзером с пробиотиками, то она будет защищенной и увлажненной в течение длительного времени.

Кроме того, Sviteco PPG является незаменимым средством для дезинфекции детских ручек в школах и садах, где очень быстро распространяются различные микробы.

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