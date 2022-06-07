Безоблачно и очень жарко: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 7 июня, в Украине будет по-летнему жаркая погода. Почти на всей территории будет солнечно и сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо и солнечно. Ветер северо-восточный, до 8 м/с. Столбики термометров днем покажут +23 +27 градусов, а ночью +10 +15.

По данным синоптиков, сегодня осадки ожидаются лишь на территории полуострова Крым. На другой части Украины - сухо. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.

Напомним, по данным синоптиков, в июне погода в Украине будет с дождями, но в то же время теплой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.