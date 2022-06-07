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Безоблачно и очень жарко: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня будет жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 7 июня, в Украине будет по-летнему жаркая погода. Почти на всей территории будет солнечно и сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки ожидаются лишь на территории полуострова Крым. На другой части Украины - сухо. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +11 +15, днем +24 +27 градусов;
  • на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +25 + 29;
  • в восточных областях ночью +11 +14, днем +24 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +14 +17 градусов, а днем +26 +28;
  • в центральных областях ночью +12 +15, днем +25 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо и солнечно. Ветер северо-восточный, до 8 м/с. Столбики термометров днем покажут +23 +27 градусов, а ночью +10 +15.

Напомним, по данным синоптиков, в июне погода в Украине будет с дождями, но в то же время теплой.

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Погода в УкраинеГидрометцентр