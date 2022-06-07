Безхмарно і дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 7 червня, в Україні буде по-літньому спекотна погода. Майже на всій території буде сонячно і сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо та сонячно. Вітер північно-східний, до 8 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +27 градусів, а вночі +10 +15.

За даними синоптиків, сьогодні опади очікуються лише на території півострова Крим. На іншій частині України - сухо. Вітер переважно східний та північно-східний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у червні погода в Україні буде з дощами, але водночас теплою.

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