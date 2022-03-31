UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Безнаказанное зло сбитого MH17 привело к вторжению в Украину, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы мир наказал Россию за катастрофу МН17, которая произошла в 2014 году, то вторжение в Украину можно было бы предотвратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к Палате представителей Австралии.

"Я думаю каждый из нас помнит трагедию МН17 сбитого российскими оккупантами. Тогда погибли 298 человек. Удалось ли привлечь к ответственности, кто повлек за собой эту трагедию? Нет, они скрываются на территории России и наверняка получили гарантии безопасности от РФ? Выплатила ли Россия компенсации родственникам погибших? Нет, она до сих пор отрицает свою причастность", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что необходимо исправлять ошибки прошлого.

"Сколько новых трагедий создаст РФ? Безнаказанное зло возвращается окрыленное. Если бы мир наказал РФ за то, что она сделала в 2014, не было бы ни одного из ужасов в Украине в 2022 году. Нужно исправлять такие страшные ошибки сейчас", - заявил Зеленский.

Президент призвал австралийских лидеров сделать все возможное, чтобы Россия была наказана.

Война России против Украины идет 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМН17Война России против Украины