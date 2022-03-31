Безкарне зло збитого MH17 призвело до вторгнення в Україну, - Зеленський

"Я думаю кожен з нас пам'ятає трагедію MH17 збитого російськими окупантами. Тоді загинули 298 осіб. Чи вдалося притягнути до відповідальності, хто спричинив цю трагедію? Ні, вони ховаються на території Росії і напевно отримали гарантії безпеки від РФ? Чи виплатила Росія компенсації родичам загиблих? Ні, вона досі заперечує свою причетність", - заявив президент.

Він також підкреслив, що необхідно виправляти помилки минулого.

"Скільки нових трагедій створить РФ? Безкарне зло повертається окрилене. Якби світ покарав РФ за те, що вона зробила у 2014, не було б жодного з жахів в Україні у 2022 році. Потрібно виправляти такі страшні помилки зараз", - заявив Зеленський.

Президент закликав австралійських лідерів зробити все можливе, щоб Росія була покарана.