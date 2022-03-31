RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безкарне зло збитого MH17 призвело до вторгнення в Україну, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби світ покарав Росію за катастрофу MH17, яка сталася у 2014 році, то вторгнення в Україну можна було б запобігти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до Палати представників Австралії.

"Я думаю кожен з нас пам'ятає трагедію MH17 збитого російськими окупантами. Тоді загинули 298 осіб. Чи вдалося притягнути до відповідальності, хто спричинив цю трагедію? Ні, вони ховаються на території Росії і напевно отримали гарантії безпеки від РФ? Чи виплатила Росія компенсації родичам загиблих? Ні, вона досі заперечує свою причетність", - заявив президент.

Він також підкреслив, що необхідно виправляти помилки минулого.

"Скільки нових трагедій створить РФ? Безкарне зло повертається окрилене. Якби світ покарав РФ за те, що вона зробила у 2014, не було б жодного з жахів в Україні у 2022 році. Потрібно виправляти такі страшні помилки зараз", - заявив Зеленський.

Президент закликав австралійських лідерів зробити все можливе, щоб Росія була покарана.

Війна Росії проти України триває 36-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМН17Війна Росії проти України