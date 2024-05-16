"Безнадійно вивалилися з лімітів". Чи будуть сьогодні відключення світла за графіком у Києві

Як зазначив Коваленко, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували.

"Вчора ввечері "Укренерго" довів обсяг лімітів які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення", - написав він.

За його словами, зараз хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання.

"Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках", - додав Коваленко.