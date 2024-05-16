RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Безнадежно вывалились из лимитов". Будут ли сегодня отключения света по графику в Киеве

Фото: отключения света ожидаются вечером 16 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После пиковых нагрузок утром 16 мая в Киеве отменили экстренные отключения света. Но вечером возможен дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

Как отметил Коваленко, ситуация ночью и утром оказалась более сложной, чем рассчитывали коллеги.

"Вчера вечером "Укрэнерго" довел объем лимитов, которые позволили бы работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения", - написал он.

По его словам, сейчас хронически недостает генерации и импорта для текущего уровня потребления.

"Очень надеемся, что вечером такого не произойдет, и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках", - добавил Коваленко.

Отключения света

Напомним, после российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине начали ограничивать электроэнергию сначала для промышленных потребителей и бизнеса, а в последние дни – для населения.

Отключения происходят как по графикам, так и экстренно. Детальнее о том, как узнать графики, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтключения света