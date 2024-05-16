"Безнадійно вивалилися з лімітів". Чи будуть сьогодні відключення світла за графіком у Києві

Після пікових навантажень вранці 16 травня в Києві скасували екстрені відключення світла. Але ввечері можливий дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

Як зазначив Коваленко, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували.

"Вчора ввечері "Укренерго" довів обсяг лімітів які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення", - написав він.

За його словами, зараз хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання.

"Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках", - додав Коваленко.