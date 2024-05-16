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"Безнадійно вивалилися з лімітів". Чи будуть сьогодні відключення світла за графіком у Києві

Україна, Четвер 16 травня 2024 12:48
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"Безнадійно вивалилися з лімітів". Чи будуть сьогодні відключення світла за графіком у Києві Фото: відключення світла очікуються ввечері 16 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після пікових навантажень вранці 16 травня в Києві скасували екстрені відключення світла. Але ввечері можливий дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

Як зазначив Коваленко, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували.

"Вчора ввечері "Укренерго" довів обсяг лімітів які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення", - написав він.

За його словами, зараз хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання.

"Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках", - додав Коваленко.

Відключення світла

Нагадаємо, після російських обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні почали обмежувати електроенергію спочатку для промислових споживачів та бізнесу, а в останні дні - для населення.

Відключення відбуваються як за графіками, так і екстрено. Детальніше про те, як дізнатися про графіки, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Укренерго Відключеня світла
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