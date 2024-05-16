"Безнадежно вывалились из лимитов". Будут ли сегодня отключения света по графику в Киеве
После пиковых нагрузок утром 16 мая в Киеве отменили экстренные отключения света. Но вечером возможен дефицит электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.
Как отметил Коваленко, ситуация ночью и утром оказалась более сложной, чем рассчитывали коллеги.
"Вчера вечером "Укрэнерго" довел объем лимитов, которые позволили бы работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения", - написал он.
По его словам, сейчас хронически недостает генерации и импорта для текущего уровня потребления.
"Очень надеемся, что вечером такого не произойдет, и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках", - добавил Коваленко.
Отключения света
Напомним, после российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине начали ограничивать электроэнергию сначала для промышленных потребителей и бизнеса, а в последние дни – для населения.
Отключения происходят как по графикам, так и экстренно. Детальнее о том, как узнать графики, читайте в материале РБК-Украина.