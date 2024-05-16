"Безнадежно вывалились из лимитов". Будут ли сегодня отключения света по графику в Киеве

После пиковых нагрузок утром 16 мая в Киеве отменили экстренные отключения света. Но вечером возможен дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

Как отметил Коваленко, ситуация ночью и утром оказалась более сложной, чем рассчитывали коллеги.

"Вчера вечером "Укрэнерго" довел объем лимитов, которые позволили бы работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения", - написал он.

По его словам, сейчас хронически недостает генерации и импорта для текущего уровня потребления.

"Очень надеемся, что вечером такого не произойдет, и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках", - добавил Коваленко.