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"Безнадежно вывалились из лимитов". Будут ли сегодня отключения света по графику в Киеве

Украина, Четверг 16 мая 2024 12:48
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"Безнадежно вывалились из лимитов". Будут ли сегодня отключения света по графику в Киеве Фото: отключения света ожидаются вечером 16 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После пиковых нагрузок утром 16 мая в Киеве отменили экстренные отключения света. Но вечером возможен дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

Как отметил Коваленко, ситуация ночью и утром оказалась более сложной, чем рассчитывали коллеги.

"Вчера вечером "Укрэнерго" довел объем лимитов, которые позволили бы работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения", - написал он.

По его словам, сейчас хронически недостает генерации и импорта для текущего уровня потребления.

"Очень надеемся, что вечером такого не произойдет, и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках", - добавил Коваленко.

Отключения света

Напомним, после российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине начали ограничивать электроэнергию сначала для промышленных потребителей и бизнеса, а в последние дни – для населения.

Отключения происходят как по графикам, так и экстренно. Детальнее о том, как узнать графики, читайте в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго Отключения света
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