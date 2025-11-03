Безкоштовно, але не завжди: в "Укрзалізниці" пояснили, як діятиме програма "УЗ-3000"

Програма "УЗ-3000" не потребує нових видатків

"Використати преміальні кілометри - це право, а не обов’язок. Хто не захоче їхати, бо йому не підійдуть дати - той не поїде. В музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат", - написав Лещенко.

За його словами, листопад є "низьким сезоном мобільності українців", і саме зараз у потягах до Львова, Ужгорода та Одеси залишаються сотні вільних місць. На підтвердження своїх слів Лещенко прикріпив скриншоти із наявністю вільних місць на 3 листопада за популярними напрямками.

"Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму "УЗ-3000". Без жодних нових видатків на ці бонусні місця, хоча брехливі хейтери пишуть якусь маячню про додаткові бюджетні розходи", - зазначив Лещенко.

Наявність квитків за маршрутом Київ-Львів на 3 листопада (скриншот)

У пікові періоди програма не діятиме

Він підкреслив, що безкоштовні поїздки не стосуються періодів високого попиту - свят чи канікул.

"Хто хоче - перенесе поїздку і поїде безкоштовно. Хто не хоче - поїде у високий сезон, коли всі квитки будуть іти в продаж", - додав представник наглядової ради.