Безкоштовно, але не завжди: в "Укрзалізниці" пояснили, як діятиме програма "УЗ-3000"

Програма "УЗ-3000", яка передбачає безкоштовні поїздки для українців, не діятиме у пікові періоди, зокрема під час свят.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступника голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка у Facebook.
"Використати преміальні кілометри - це право, а не обов’язок. Хто не захоче їхати, бо йому не підійдуть дати - той не поїде. В музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат", - написав Лещенко.
За його словами, листопад є "низьким сезоном мобільності українців", і саме зараз у потягах до Львова, Ужгорода та Одеси залишаються сотні вільних місць. На підтвердження своїх слів Лещенко прикріпив скриншоти із наявністю вільних місць на 3 листопада за популярними напрямками.
"Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму "УЗ-3000". Без жодних нових видатків на ці бонусні місця, хоча брехливі хейтери пишуть якусь маячню про додаткові бюджетні розходи", - зазначив Лещенко.
Наявність квитків за маршрутом Київ-Львів на 3 листопада (скриншот)
Він підкреслив, що безкоштовні поїздки не стосуються періодів високого попиту - свят чи канікул.
"Хто хоче - перенесе поїздку і поїде безкоштовно. Хто не хоче - поїде у високий сезон, коли всі квитки будуть іти в продаж", - додав представник наглядової ради.
Програма безкоштовних поїздок "УЗ-3000" покликана розвантажити пікові періоди перевезень і стимулювати подорожі в "низький сезон".
В "Укрзалізниці" зазначили, що 3000 км - це символічна відстань найдовшого маршруту в Україні туди й назад - із Запоріжжя до Ужгорода. Зараз компанія розглядає варіанти використання невитрачених кілометрів.
За даними "УЗ", у пікові місяці, як-от серпень, перевезення сягають 2,6 млн пасажирів, тоді як у лютому - лише 1,9 млн. Тож програма має вирівняти навантаження та підтримати внутрішній туризм.
Також у компанії повідомили, що під час підвищеного попиту - наприклад, у грудні - акцент зроблять на поїздках із прифронтових регіонів, де люди найбільше потерпають від обстрілів і знеструмлень.