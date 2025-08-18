UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Безкоштовний чекап від держави. Які хвороби можна буде перевірити з наступного року

Фото: Діагностика хвороб в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Міністерство охорони здоров’я з 1 січня запускає безкоштовну послугу з діагностики стану здоров’я для людей віком від 40 років, ця послуга буде надаватися для перевірки ризику серцево-судинних захворювань, діабету та деяких інших захворювань.

РБК-Україна повідомляє, що про це під час презентації Програми уряду заявив профільний міністр Віктор Ляшко.

 

"Ми запускаємо з 1 січня профілактичні медичні огляди, так званий "чекап", для серцево-судинних захворювань, діабету, ментального здоров’я з потенційним розширенням на інші хвороби", - сказав він.

Міністр додав, що такі послуги для людей віком від 40 років будуть надавати не лише державні лікарні.

"Це люди старше 40 років, які можуть скористатися в будь-якому закладі – чи державному, чи комунальному, чи приватному, який долучиться до цієї програми. Ми як держава будемо платити і за якість, і за сервіс", - прокоментував Ляшко.

Також уряд буде розширювати програму "Доступні ліки" для лікування серцево-судинних захворювань, крім того, з 1 січня запускаються нові тарифи для кардіохірургічної допомоги.

Нагадаємо, під час презентації прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд планує запустити послугу безкоштовного чекапу стану здоров’я з початку наступного року. Ця послуга буде доступна раз на рік. Глава уряду підкреслила, що важлива системна діагностика хвороб для їх вчасного виявлення.

