Безкоштовний чекап від держави. Які хвороби можна буде перевірити з наступного року

"Ми запускаємо з 1 січня профілактичні медичні огляди, так званий "чекап", для серцево-судинних захворювань, діабету, ментального здоров’я з потенційним розширенням на інші хвороби", - сказав він.

Міністр додав, що такі послуги для людей віком від 40 років будуть надавати не лише державні лікарні.

"Це люди старше 40 років, які можуть скористатися в будь-якому закладі – чи державному, чи комунальному, чи приватному, який долучиться до цієї програми. Ми як держава будемо платити і за якість, і за сервіс", - прокоментував Ляшко.

Також уряд буде розширювати програму "Доступні ліки" для лікування серцево-судинних захворювань, крім того, з 1 січня запускаються нові тарифи для кардіохірургічної допомоги.