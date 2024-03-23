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Безкоштовні операції під час війни: як знайти потрібну лікарню

Фото: українцям пояснили, як знайти лікарню для безкоштовної операції (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Наталія Юрченко

Безкоштовні операції в Україні можна зробити навіть під час війни. Знайти потрібну лікарню можна навіть онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я у Telegram.

Програма медичних гарантій покриває невідкладні і планові операції. Безкоштовні операції можуть проводити лікарні, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" або "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

Для планової операції пацієнт має дати електронне направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем.

Наголошується, що лікарня може проводити операції, які властиві їй відповідно до напряму надання медичної допомоги.

Знайти потрібну лікарню, яка здійснює безкоштовні операції, можна, подзвонивши до кол-центру НСЗУ за номером 16-77. Також можна скористатися електронною картою 

 

Нагадаємо, МОЗ спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.

Також раніше РБК-Україна пояснювало, як можна знайти сімейного лікаря онлайн.

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