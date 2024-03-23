Безкоштовні операції під час війни: як знайти потрібну лікарню

Програма медичних гарантій покриває невідкладні і планові операції. Безкоштовні операції можуть проводити лікарні, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" або "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

Для планової операції пацієнт має дати електронне направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем.

Наголошується, що лікарня може проводити операції, які властиві їй відповідно до напряму надання медичної допомоги.

Знайти потрібну лікарню, яка здійснює безкоштовні операції, можна, подзвонивши до кол-центру НСЗУ за номером 16-77. Також можна скористатися електронною картою