Бесплатное протезирование зубов военным: где доступны услуги и как записаться

Украинские защитники могут получить бесплатное лечение и протезирование зубов. Соответствующие услуги доступны в более чем 100 медицинских учреждениях.

Какие услуги по лечению зубов оплачивает государство военным, в комментарии РБК-Украина сообщили в Национальной службе здравоохранения.

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Кто может получить бесплатное протезирование и лечение зубов

Украинские военные могут бесплатно лечить зубы и устанавливать зубные протезы. С 1 апреля 2024 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начала оплачивать услуги по зубопротезированию для военных. До 30 июня такую медицинскую помощь получили 748 пациентов.

Как объясняют в НСЗУ, бесплатные стоматологические услуги в рамках пилотного проекта "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины могут получать:

ветераны войны;

лица с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

военнослужащие, которые пока не получили статус участника боевых действий, но продолжают выполнять боевые задания.

"В июне этого года для военных и ветеранов расширена комплексная стоматологическая помощь в рамках пилотного проекта. Кроме зубопротезирования в услугу добавлено зуболечение", - отмечают в НСЗУ.

Теперь пакет пилотного проекта состоит из двух услуг: зубопротезирование (группа услуг №1) и зуболечение (группа услуг №2).

Где военным лечат зубы бесплатно

Сейчас в Украине 100 медицинских учреждений имеют подписанный договор с НСЗУ на пакет услуг "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" (группа услуг №1). По группе услуг №2 договоры заключили уже 68 медучреждений. Как отмечают в НСЗУ, контрактирование заведений продолжается.

Чтобы получить услуги по зубопротезированию, нужно обратиться в медучереждение, которое заключило соответствующий договор с НСЗУ. Следует иметь направление врача-стоматолога, а также заявление в произвольной форме (о получении услуги по пилотному проекту впервые) с предоставлением копий документов с предъявлением их оригиналов:

паспорт гражданина Украины;

учетная карточка налогоплательщика;

удостоверение (участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава).

Контакты учреждений можно узнать по номеру 16-77. Оператор контакт-центра НСЗУ подскажет адрес и телефон медицинского учреждения.

Также перечень заведений, предоставляющих бесплатную услугу по зубопротезированию, можно найти на онлайн-карте.

Фото: Для бесплатного лечения нужно предъявить документы (gettyimages.com)

Какие услуги по протезированию можно получить бесплатно

Как поясняют в НСЗУ, услуги по "Зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" (группа услуг №1/зубопротезирование) включают такой объем медицинской помощи:

Проведение стоматологического обследования для определения объемов и метода зубопротезування. Проведение инструментальных исследований, в частности рентгенографии или ортопантомографии; Установка следующих типов зубных протезов: несъемный металлокерамический и/или полный/частично съемный нейлоновый/акриловый протез, и/или частично съемный (бюгельный). Подготовка полости рта, в частности, опорных зубов, к установлению определенного типа зубного протеза (без учета лечебных процедур). Изготовление зубного протеза(ов), включающего получение отпечатков и регистрацию прикуса, выбор материала и дизайна будущего протеза(ов), фрезерование или моделирование протеза(ов) в зуботехнической лаборатории. Проведение фиксации зубного протеза(ов), что включает клиническую подгонку и контроль конструкции, фиксацию, коррекцию и полировку. Проведение своевременного обезболивания на всех этапах зубопротезирования. Оказание неотложной медицинской помощи пациенту, вызов бригады экстренной (скорой) помощи при необходимости и оказание неотложной медицинской помощи до ее прибытия. Направление пациента для получения специализированной медицинской помощи, других медицинских услуг. Соблюдение принципов безбарьерности и инклюзии при оказании медицинской помощи.

"Тариф на медицинскую услугу составляет 2765 гривен, к которой применяются корректирующие коэффициенты в соответствии с видом медицинской услуги. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг одному пациенту, согласно постановлению правительства не может превышать 14 984 гривны", - обращают внимание в Национальной службе здоровья.

Фото: На бесплатное протезирование должен направить врач-стоматолог (gettyimages.com)

Какое лечение и обследование зубов бесплатно для военных

Вторая группа услуг пилотного проекта (зуболечение) включает такую медицинскую помощь:

Проведение первичного осмотра пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья. Проведение рентгенологических исследований, в частности:

внутриротовой и/или внеротовой рентгенографии, цифровой (радиовизиографии);

ортопантомографии.

Предоставление стоматологической помощи, в частности, как этап лечения и подготовки к зубопротезированию:

лечение кариеса и его осложнений;

лечение травматических и нетравматических повреждений зубов и их опорного аппарата;

восстановление анатомической формы зубов, включая установку стоматологического штифта;

хирургическое и нехирургическое удаление зубов.

Своевременное обезболивание на всех этапах лечения при оказании стоматологической помощи (при необходимости). Оказание неотложной медицинской помощи пациенту, вызов бригады экстренной (скорой) помощи при необходимости и оказание неотложной медицинской помощи до ее прибытия. Направление пациента для получения специализированной медицинской помощи, других медицинских услуг, включая услуги по зубопротезированию. Соблюдение принципов безбарьерности и инклюзии при оказании медицинской помощи.

Тариф на медицинскую услугу по зубопротезированию (группа услуг № 2) определяется как ставка на медицинскую услугу, которая составляет 2765 гривен, к которой применяются корректирующие коэффициенты в соответствии с видом медицинской услуги. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг одному пациенту (группа услуг №2) не может превышать 24 952 гривны.