Бесплатное протезирование зубов военным: где доступны услуги и как записаться
Украинские защитники могут получить бесплатное лечение и протезирование зубов. Соответствующие услуги доступны в более чем 100 медицинских учреждениях.
Какие услуги по лечению зубов оплачивает государство военным, в комментарии РБК-Украина сообщили в Национальной службе здравоохранения.
Содержание
- Кто может получить бесплатное протезирование и лечение зубов
- Где военным лечат зубы бесплатно
- Какие услуги по протезированию можно получить бесплатно
- Какое лечение и обследование зубов бесплатно для военных
Кто может получить бесплатное протезирование и лечение зубов
Украинские военные могут бесплатно лечить зубы и устанавливать зубные протезы. С 1 апреля 2024 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начала оплачивать услуги по зубопротезированию для военных. До 30 июня такую медицинскую помощь получили 748 пациентов.
Как объясняют в НСЗУ, бесплатные стоматологические услуги в рамках пилотного проекта "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины могут получать:
- ветераны войны;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- участники боевых действий;
- военнослужащие, которые пока не получили статус участника боевых действий, но продолжают выполнять боевые задания.
"В июне этого года для военных и ветеранов расширена комплексная стоматологическая помощь в рамках пилотного проекта. Кроме зубопротезирования в услугу добавлено зуболечение", - отмечают в НСЗУ.
Теперь пакет пилотного проекта состоит из двух услуг: зубопротезирование (группа услуг №1) и зуболечение (группа услуг №2).
Где военным лечат зубы бесплатно
Сейчас в Украине 100 медицинских учреждений имеют подписанный договор с НСЗУ на пакет услуг "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" (группа услуг №1). По группе услуг №2 договоры заключили уже 68 медучреждений. Как отмечают в НСЗУ, контрактирование заведений продолжается.
Чтобы получить услуги по зубопротезированию, нужно обратиться в медучереждение, которое заключило соответствующий договор с НСЗУ. Следует иметь направление врача-стоматолога, а также заявление в произвольной форме (о получении услуги по пилотному проекту впервые) с предоставлением копий документов с предъявлением их оригиналов:
- паспорт гражданина Украины;
- учетная карточка налогоплательщика;
- удостоверение (участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава).
Контакты учреждений можно узнать по номеру 16-77. Оператор контакт-центра НСЗУ подскажет адрес и телефон медицинского учреждения.
Также перечень заведений, предоставляющих бесплатную услугу по зубопротезированию, можно найти на онлайн-карте.
Фото: Для бесплатного лечения нужно предъявить документы (gettyimages.com)
Какие услуги по протезированию можно получить бесплатно
Как поясняют в НСЗУ, услуги по "Зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" (группа услуг №1/зубопротезирование) включают такой объем медицинской помощи:
- Проведение стоматологического обследования для определения объемов и метода зубопротезування.
- Проведение инструментальных исследований, в частности рентгенографии или ортопантомографии;
- Установка следующих типов зубных протезов: несъемный металлокерамический и/или полный/частично съемный нейлоновый/акриловый протез, и/или частично съемный (бюгельный).
- Подготовка полости рта, в частности, опорных зубов, к установлению определенного типа зубного протеза (без учета лечебных процедур).
- Изготовление зубного протеза(ов), включающего получение отпечатков и регистрацию прикуса, выбор материала и дизайна будущего протеза(ов), фрезерование или моделирование протеза(ов) в зуботехнической лаборатории.
- Проведение фиксации зубного протеза(ов), что включает клиническую подгонку и контроль конструкции, фиксацию, коррекцию и полировку.
- Проведение своевременного обезболивания на всех этапах зубопротезирования.
- Оказание неотложной медицинской помощи пациенту, вызов бригады экстренной (скорой) помощи при необходимости и оказание неотложной медицинской помощи до ее прибытия.
- Направление пациента для получения специализированной медицинской помощи, других медицинских услуг.
- Соблюдение принципов безбарьерности и инклюзии при оказании медицинской помощи.
"Тариф на медицинскую услугу составляет 2765 гривен, к которой применяются корректирующие коэффициенты в соответствии с видом медицинской услуги. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг одному пациенту, согласно постановлению правительства не может превышать 14 984 гривны", - обращают внимание в Национальной службе здоровья.
Фото: На бесплатное протезирование должен направить врач-стоматолог (gettyimages.com)
Какое лечение и обследование зубов бесплатно для военных
Вторая группа услуг пилотного проекта (зуболечение) включает такую медицинскую помощь:
- Проведение первичного осмотра пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья.
- Проведение рентгенологических исследований, в частности:
- внутриротовой и/или внеротовой рентгенографии, цифровой (радиовизиографии);
- ортопантомографии.
- Предоставление стоматологической помощи, в частности, как этап лечения и подготовки к зубопротезированию:
- лечение кариеса и его осложнений;
- лечение травматических и нетравматических повреждений зубов и их опорного аппарата;
- восстановление анатомической формы зубов, включая установку стоматологического штифта;
- хирургическое и нехирургическое удаление зубов.
- Своевременное обезболивание на всех этапах лечения при оказании стоматологической помощи (при необходимости).
- Оказание неотложной медицинской помощи пациенту, вызов бригады экстренной (скорой) помощи при необходимости и оказание неотложной медицинской помощи до ее прибытия.
- Направление пациента для получения специализированной медицинской помощи, других медицинских услуг, включая услуги по зубопротезированию.
- Соблюдение принципов безбарьерности и инклюзии при оказании медицинской помощи.
Тариф на медицинскую услугу по зубопротезированию (группа услуг № 2) определяется как ставка на медицинскую услугу, которая составляет 2765 гривен, к которой применяются корректирующие коэффициенты в соответствии с видом медицинской услуги. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг одному пациенту (группа услуг №2) не может превышать 24 952 гривны.
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