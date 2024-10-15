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Безкоштовне протезування в Україні: кого це стосується і як подати документи

Фото: Реабілітаційний центр Надлюди
Автор: Владислава Ткаченко

Протезування в Україні стає доступнішим для військових, ветеранів, постраждалих цивільних та людей з інвалідністю. Держава гарантує безкоштовне виготовлення, обслуговування та ремонт протезів для тих, хто цього потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.

Для отримання безкоштовного протезу в Україні необхідно надати наступні документи:

  • Паспорт та ідентифікаційний код.
  • Висновок про необхідність забезпечення допоміжними засобами реабілітації (МДРК, МСЕК, ЛКК, ВЛК)
  • Довідка про обставини травми (для військових)
  • Посвідчення УБД (за наявності)

Цей пакет документів дозволить швидко розпочати процес отримання протезу та забезпечити необхідну реабілітацію.

Безкоштовні протези можуть отримати:

  • Військові, ветерани та правоохоронці
  • Цивільні, постраждалі від війни
  • Люди з інвалідністю, незалежно від причини інвалідності
  • Діти з інвалідністю та порушеннями опорно-рухового апарату
  • Потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань
  • Люди з інвалідністю з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають

Подати документи для отримання безкоштовного протезування в Україні можна кількома способами: звернувшись до соціального працівника в лікарні, в ЦНАП або управління соціального захисту. Також є можливість подати заявку онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю або скористатися Єдиним державним вебпорталом електронних послуг. Крім того, документи можна передати до територіального відділу Фонду захисту осіб з інвалідністю, що надає додаткові варіанти для зручного подання та прискорює процес оформлення протезування.

Зазвичай протез виготовляють за 45 робочих днів. У більш простих випадках процес може тривати лише три тижні.

Ці нововведення значно спрощують процес отримання протезів та роблять реабілітацію більш доступною для тих, хто потребує такої допомоги в умовах війни та постійної загрози для життя та здоров'я людей.

Нагадуемо,що в Україні запущена освітня онлайн-платформа "База знань: Protez Hub", що призначена для фахівців у галузі протезування кінцівок, а також для постраждалих. Портал повністю україномовний і надає безкоштовний доступ до всіх навчальних матеріалів. Це ініціатива, яка покликана підвищити кваліфікацію фахівців, а також полегшити процес навчання для тих, хто користується протезами.

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