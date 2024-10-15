Безкоштовне протезування в Україні: кого це стосується і як подати документи

Для отримання безкоштовного протезу в Україні необхідно надати наступні документи:

Паспорт та ідентифікаційний код.

Висновок про необхідність забезпечення допоміжними засобами реабілітації (МДРК, МСЕК, ЛКК, ВЛК)

Довідка про обставини травми (для військових)

Посвідчення УБД (за наявності)

Цей пакет документів дозволить швидко розпочати процес отримання протезу та забезпечити необхідну реабілітацію.

Безкоштовні протези можуть отримати:

Військові, ветерани та правоохоронці

Цивільні, постраждалі від війни

Люди з інвалідністю, незалежно від причини інвалідності

Діти з інвалідністю та порушеннями опорно-рухового апарату

Потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань

Люди з інвалідністю з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають

Подати документи для отримання безкоштовного протезування в Україні можна кількома способами: звернувшись до соціального працівника в лікарні, в ЦНАП або управління соціального захисту. Також є можливість подати заявку онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю або скористатися Єдиним державним вебпорталом електронних послуг. Крім того, документи можна передати до територіального відділу Фонду захисту осіб з інвалідністю, що надає додаткові варіанти для зручного подання та прискорює процес оформлення протезування.

Зазвичай протез виготовляють за 45 робочих днів. У більш простих випадках процес може тривати лише три тижні.

Ці нововведення значно спрощують процес отримання протезів та роблять реабілітацію більш доступною для тих, хто потребує такої допомоги в умовах війни та постійної загрози для життя та здоров'я людей.