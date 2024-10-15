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Бесплатное протезирование в Украине: кого это касается и как подать документы

Фото: Реабилитационный центр Сверхлюди
Автор: Владислава Ткаченко

Протезирование в Украине становится более доступным для военных, ветеранов, пострадавших гражданских лиц и людей с инвалидностью. Государство гарантирует бесплатное изготовление, обслуживание и ремонт протезов для тех, кто в этом нуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Для получения бесплатного протеза в Украине необходимо предоставить следующие документы:

  • Паспорт и идентификационный код.
  • Заключение о необходимости обеспечения реабилитационными средствами (МДРК, МСЭК, ВКК, ВВК)
  • Справку об обстоятельствах травмы (для военнослужащих)
  • Удостоверение УБД (при наличии)

Этот пакет документов позволит оперативно начать процесс получения протеза и обеспечить необходимую реабилитацию.

Бесплатные протезы могут получить:

  • Военные, ветераны и правоохранители.
  • Гражданские лица, пострадавшие от войны
  • Люди с инвалидностью, независимо от причин инвалидности.
  • Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
  • Пострадавшие от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний
  • Люди с инвалидностью среди иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине

Подать документы для получения бесплатного протезирования в Украине можно несколькими способами: обратившись к социальному работнику в больнице, в ЦНАП или управление социальной защиты. Также есть возможность подать заявку онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью или воспользоваться Единым государственным вебпорталом электронных услуг. Кроме того, документы можно передать в территориальное отделение Фонда защиты лиц с инвалидностью, что предоставляет дополнительные варианты для удобной подачи и ускоряет процесс оформления протезирования.

Процесс изготовления протеза обычно занимает 45 рабочих дней. В простых случаях может занять до трёх недель.

Эти нововведения значительно упрощают процесс получения протезов и делают реабилитацию более доступной для тех, кто нуждается в помощи в условиях войны,постоянной угрозы для жизни и здоровью людей.

Напоминаем, что в Украине запущена образовательная онлайн-платформа "База знаний: Protez Hub", предназначенная для специалистов в области протезирования конечностей, а также для пострадавших. Портал полностью украиноязычный и предоставляет бесплатный доступ ко всем учебным материалам. Эта инициатива направлена на повышение квалификацию специалистов, а также на упрощение процесса обучения для тех, кто пользуется протезами.

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