Бесплатное протезирование в Украине: кого это касается и как подать документы

Протезирование в Украине становится более доступным для военных, ветеранов, пострадавших гражданских лиц и людей с инвалидностью. Государство гарантирует бесплатное изготовление, обслуживание и ремонт протезов для тех, кто в этом нуждается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.
Для получения бесплатного протеза в Украине необходимо предоставить следующие документы:
Этот пакет документов позволит оперативно начать процесс получения протеза и обеспечить необходимую реабилитацию.
Бесплатные протезы могут получить:
Подать документы для получения бесплатного протезирования в Украине можно несколькими способами: обратившись к социальному работнику в больнице, в ЦНАП или управление социальной защиты. Также есть возможность подать заявку онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью или воспользоваться Единым государственным вебпорталом электронных услуг. Кроме того, документы можно передать в территориальное отделение Фонда защиты лиц с инвалидностью, что предоставляет дополнительные варианты для удобной подачи и ускоряет процесс оформления протезирования.
Процесс изготовления протеза обычно занимает 45 рабочих дней. В простых случаях может занять до трёх недель.
Эти нововведения значительно упрощают процесс получения протезов и делают реабилитацию более доступной для тех, кто нуждается в помощи в условиях войны,постоянной угрозы для жизни и здоровью людей.
Напоминаем, что в Украине запущена образовательная онлайн-платформа "База знаний: Protez Hub", предназначенная для специалистов в области протезирования конечностей, а также для пострадавших. Портал полностью украиноязычный и предоставляет бесплатный доступ ко всем учебным материалам. Эта инициатива направлена на повышение квалификацию специалистов, а также на упрощение процесса обучения для тех, кто пользуется протезами.