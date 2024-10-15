Бесплатное протезирование в Украине: кого это касается и как подать документы

Для получения бесплатного протеза в Украине необходимо предоставить следующие документы:

Паспорт и идентификационный код.

Заключение о необходимости обеспечения реабилитационными средствами (МДРК, МСЭК, ВКК, ВВК)

Справку об обстоятельствах травмы (для военнослужащих)

Удостоверение УБД (при наличии)

Этот пакет документов позволит оперативно начать процесс получения протеза и обеспечить необходимую реабилитацию.

Бесплатные протезы могут получить:

Военные, ветераны и правоохранители.

Гражданские лица, пострадавшие от войны

Люди с инвалидностью, независимо от причин инвалидности.

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Пострадавшие от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний

Люди с инвалидностью среди иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине

Подать документы для получения бесплатного протезирования в Украине можно несколькими способами: обратившись к социальному работнику в больнице, в ЦНАП или управление социальной защиты. Также есть возможность подать заявку онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью или воспользоваться Единым государственным вебпорталом электронных услуг. Кроме того, документы можно передать в территориальное отделение Фонда защиты лиц с инвалидностью, что предоставляет дополнительные варианты для удобной подачи и ускоряет процесс оформления протезирования.

Процесс изготовления протеза обычно занимает 45 рабочих дней. В простых случаях может занять до трёх недель.

Эти нововведения значительно упрощают процесс получения протезов и делают реабилитацию более доступной для тех, кто нуждается в помощи в условиях войны,постоянной угрозы для жизни и здоровью людей.