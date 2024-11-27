Безкоштовне протезування та реабілітація: як працює програма та де обрати лікарню

Українська система охорони здоров’я пропонує широкий спектр послуг для пацієнтів, яким потрібне протезування та реабілітація.

Як це працює

1. Реабілітація з першого дня

Реабілітація починається вже в палатах інтенсивної терапії, де пацієнтів навчають основам самообслуговування, вертикалізації та запобіганню ускладнень.

Лікарі зазначають, що після загоєння рубців настає етап допротезної підготовки, під час якої пацієнти:

займаються фізичними вправами,

проходять компресійну терапію,

отримують допомогу з адаптації.

2. Протезування: складний і багатоступінчастий процес

Протезування починається з формування кукси.

Після чого відбувається підбір протеза.

Фахівці зазначають, що пацієнт самостійно взаємодіє з протезистом, обирає конструкцію та вивчає використання пристрою.

Окрім цього, пацієнтам допомагають відновити функціональність і звикнути до нового способу життя.

Також додамо, що державна програма протезування для цивільних і військових в Україні є повністю безкоштовною. Для отримання протеза документи можна подати через особистий кабінет на сайті Міністерства соціальної політики.

3. Безоплатна реабілітація

Після успішного протезування пацієнти можуть отримати до 8 реабілітаційних циклів на рік - стаціонарних і амбулаторних.

У МОЗ звернули увагу на те, що відповідні заняття проводять мультидисциплінарні команди фахівців, забезпечуючи таким чином індивідуальний підхід до кожного.

Окрім цього пам'ятайте, що стаціонарна реабілітаційна послуга має тривати мінімум 14 днів із тривалістю процедур від трьох годин на день.

Водночас амбулаторна реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, що мають тривати понад годину на добу.

Як обрати заклад для реабілітації?

Зазначається, що пацієнти можуть обрати медичний заклад на порталі НСЗУ, використовуючи інтерактивну карту.

У МОЗ додали, що якщо обраний заклад не відповідає потребам пацієнта, його можна змінити його в будь-який момент.

Для цього потрібно:

Перейти на сайт НСЗУ. Натиснути на посилання "Карта місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг". Обрати область і населений пункт. У полі "Група послуг" обрати 53-й пункт "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах" або 54-й пункт "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах".

Також це можна зробити за номером НСЗУ 16-77. Фахівці нададуть розгорнуті відповіді про потрібні вам медичні заклади.

Додамо, що безкоштовну реабілітацію можна пройти не лише в Україні, але й за кордоном.