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Безкоштовне протезування: кому доступне та які документи потрібні

Фото: у Мінсоцполітики пояснили, кому доступне безкоштовне протезування (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українців можуть отримати протези безкоштовно. Держава покриває витрати на встановлення протезів, їх обслуговування та ремонт за потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерство соціальної політики.

На безкоштовний протез мають право абсолютно усі українці, не лише військові чи ті, хто отримав травму внаслідок бойових дій. Йдеться про:

  • військових, правоохоронців, ветеранів;
  • постраждалих від війни цивільних;
  • осіб з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії;
  • дітей з інвалідністю, дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Для того, щоб отримати протез безкоштовно потрібно подати документи. Це можна зробити, звернувшись до соціального працівника, який є у медзакладі, чи лікаря. Також можна звернутися до центру надання адмінпослуг, органи соцзахисту чи Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Які документи необхідні для безкоштовного протезування:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
  • висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;
  • посвідчення УБД (для військових за наявності).

Протезування в Україні

Нагадаємо, в Україні є онлайн-платформа про протезування. Також уряд розширив програму протезування. Тепер українські військові можуть отримати відразу протез підвищеної функціональності замість механічного.

Детальніше про протезування в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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