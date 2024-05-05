Безкоштовне протезування: кому доступне та які документи потрібні

Українців можуть отримати протези безкоштовно. Держава покриває витрати на встановлення протезів, їх обслуговування та ремонт за потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерство соціальної політики.
На безкоштовний протез мають право абсолютно усі українці, не лише військові чи ті, хто отримав травму внаслідок бойових дій. Йдеться про:
Для того, щоб отримати протез безкоштовно потрібно подати документи. Це можна зробити, звернувшись до соціального працівника, який є у медзакладі, чи лікаря. Також можна звернутися до центру надання адмінпослуг, органи соцзахисту чи Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
Подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.
Які документи необхідні для безкоштовного протезування:
Нагадаємо, в Україні є онлайн-платформа про протезування. Також уряд розширив програму протезування. Тепер українські військові можуть отримати відразу протез підвищеної функціональності замість механічного.
Детальніше про протезування в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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