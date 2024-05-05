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Бесплатное протезирование: кому доступно и какие документы нужны

Фото: в Минсоцполитики объяснили, кому доступно бесплатное протезирование (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить протезы бесплатно. Государство покрывает затраты на установку протезов, их обслуживание и ремонт при необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

На бесплатный протез имеют право абсолютно все украинцы, не только военные или получившие травму в результате боевых действий. Речь идет о:

  • военных, правоохранителях, ветеранов;
  • пострадавших от войны гражданских;
  • лицах с инвалидностью, получивших инвалидность не из-за боевых действий;
  • детях с инвалидностью, детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для того, чтобы получить протез бесплатно, нужно подать документы. Это можно сделать, обратившись к социальному работнику, который есть в медучреждении, или врачу. Также можно обратиться в центр предоставления админуслуг, органы соцзащиты или Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Подать документы можно онлайн через электронный кабинет личности с инвалидностью.

Какие документы необходимы для бесплатного протезирования:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
  • справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных);
  • вывод о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;
  • удостоверение УБД (для военных при наличии).

Протезирование в Украине

Напомним, в Украине есть онлайн-платформа о протезировании. Также правительство расширило программу протезирования. Теперь украинские военные могут получить сразу протез повышенной функциональности вместо механического.

Детальнее о протезировании в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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