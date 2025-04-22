Безкоштовне навчання для ВПО у 2025 році: як отримати ваучер

Нагадаємо, що в Україні офіційно було зареєстровано понад 4 млн переселенців, проте ця цифра може бути більшою. Уряд запустив програму безкоштовного професійного навчання для переселенців та інших категорій громадян.

Хто може навчатися безкоштовно

люди старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення ними пенсійного віку;

ветерани, учасники бойових дій за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;

переселенці працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

люди з інвалідністю;

учасники бойових дій, звільненні з полону, поранені та інші категорії людей, що постраждали внаслідок війни.

Для безкоштовно навчання необхідно отримати ваучер. Усі особи, які хочуть отримати ваучери на навчання для ВПО, повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути на обліку у службі зайнятості як безробітні.

Вартість ваучера не може перевищувати 30 280 гривень. Він може покривати певну частину вартості навчання, якщо сума більше - то різницю оплачує переселенець або роботодавець.

Як отримати ваучер - інструкція

Ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.

Професію, заклад освіти та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Щоб отримати ваучер на навчання, необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.