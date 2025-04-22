Безкоштовне навчання для ВПО у 2025 році: як отримати ваучер

Внутрішні переселенці в Україні можуть безкоштовно здобути освіту. Для цього необхідно отримати спеціальний ваучер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на урядовий портал.
Нагадаємо, що в Україні офіційно було зареєстровано понад 4 млн переселенців, проте ця цифра може бути більшою. Уряд запустив програму безкоштовного професійного навчання для переселенців та інших категорій громадян.
Для безкоштовно навчання необхідно отримати ваучер. Усі особи, які хочуть отримати ваучери на навчання для ВПО, повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути на обліку у службі зайнятості як безробітні.
Вартість ваучера не може перевищувати 30 280 гривень. Він може покривати певну частину вартості навчання, якщо сума більше - то різницю оплачує переселенець або роботодавець.
Ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.
Професію, заклад освіти та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.
Щоб отримати ваучер на навчання, необхідно:
Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.
Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати матеріальну допомогу на проживання. Сума такої допомоги становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі - для дітей й осіб з інвалідністю.
Виплати надходять щомісяця, але є низка умов для нарахування такої допомоги. Головна з них - це рівень доходу сім'ї з категорії ВПО.
Детальніше про матеріальну допомогу для переселенців - у матеріалі РБК-Україна.
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