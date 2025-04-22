Бесплатное обучение для ВПЛ в 2025 году: как получить ваучер

Напомним, что в Украине официально было зарегистрировано более 4 млн переселенцев, однако эта цифра может быть больше. Правительство запустило программу бесплатного профессионального обучения для переселенцев и других категорий граждан.

Кто может учиться бесплатно

люди старше 45 лет, страховой стаж которых составляет не менее 15 лет, до достижения ими пенсионного возраста;

ветераны, участники боевых действий при условии обращения в течение трех лет со дня увольнения;

переселенцы трудоспособного возраста при отсутствии подходящей работы;

люди с инвалидностью;

участники боевых действий, освобождении из плена, раненые и другие категории людей, пострадавших вследствие войны.

Для бесплатного обучения необходимо получить ваучер. Все лица, которые хотят получить ваучеры на обучение для ВПЛ, должны иметь профессионально-техническое, профессиональное предвысшее или высшее образование и не состоять на учете в службе занятости как безработные.

Стоимость ваучера не может превышать 30 280 гривен. Он может покрывать определенную часть стоимости обучения, если сумма больше - то разницу оплачивает переселенец или работодатель.

Как получить ваучер - инструкция

Ваучер можно использовать для обучения по 155 профессиям и специальностям в сферах ІТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и тому подобное. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Профессию, учебное заведение и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется учреждениями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые имеют лицензию на такую образовательную деятельность.

Чтобы получить ваучер на обучение, необходимо:

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на веб-сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные - паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.д.).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.