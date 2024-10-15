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Безкоштовне навчання за ваучерами: Кабмін пропонує розширити програму

Фото: Кабмін пропонує розширити програму безкоштоного навчання (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні хочуть розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами. Зокрема, пропонується надавати безробітним допомогу в період професійної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Уряд схвалив законопроект про підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання.

Законопроектом пропонується надати право переселенцям працездатного віку та особам з інвалідністю отримати ваучер на навчання без врахування вимоги щодо відсутності підходящої роботи.

Також Кабмін пропонує надавати ваучери на безкоштовне навчання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни незалежно від дня звільнення.

Крім того пропонується, надавати ваучери, особам віком старше 35 років, а безробітним, які проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, допомогу в період професійної підготовки.

Передбачається розширити перелік видів соціальних послуг, доповнивши його послугою "оцінювання і визнання результатів навчання (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння/підтвердження відповідних професійних та часткових професійних кваліфікацій для зареєстрованих безробітних".

 

Безкоштовне навчання за ваучерами

Нагадаємо, ваучер - це документ, який надає можливість безкоштовно здобути освіту за визначеним переліком професій і спеціальностей. В Україні такі ваучери надають людям віком старше 45 років, ветеранам, учасникам бойових дій, звільненим з полону, переселенцям чи українцям, які були поранені внаслідок війни.

Ваучери надають можливість навчатися безкоштовне не у ВНЗ, а у закладах професійної освіти.

Нещодавно уряд розширив перелік професій та спеціальностей для безкоштовного навчання за ваучерами.

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