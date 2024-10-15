Безкоштовне навчання за ваучерами: Кабмін пропонує розширити програму

Безкоштовне навчання за ваучерами

Нагадаємо, ваучер - це документ, який надає можливість безкоштовно здобути освіту за визначеним переліком професій і спеціальностей. В Україні такі ваучери надають людям віком старше 45 років, ветеранам, учасникам бойових дій, звільненим з полону, переселенцям чи українцям, які були поранені внаслідок війни.

Ваучери надають можливість навчатися безкоштовне не у ВНЗ, а у закладах професійної освіти.

Нещодавно уряд розширив перелік професій та спеціальностей для безкоштовного навчання за ваучерами.

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