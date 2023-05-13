Безкоштовне лікування. Куди подати скаргу, якщо у лікарні вимагають гроші

В Україні всі пацієнти можуть отримати безкоштовну допомогу лікаря та ліки, які передбачені Програмою медичних гарантій. Якщо у лікарні вимагають гроші, українці можуть подати скаргу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України в Facebook.
"Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, - це порушення", - йдеться у повідомленні.
У разі вимагання хабаря пацієнт або його уповноважена особа можуть подати скаргу. Подати звернення до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 16-77.
Рекомендації щодо звернення:
Зазначте прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження, дату події, яка сталась з пацієнтом.
Правильно вкажіть назву лікарні. Якщо маєте змогу, додайте код ЄДРПОУ - його легко знайти в інтернеті.
Напишіть посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали.
Детально опишіть ситуацію: які саме ліки у вас вимагають докупити. За можливістю зазначте суму коштів, яку вам довелось витратити, або яку з вас вимагали. За можливості, додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.
Вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв’язатися: номер телефону, електронну адресу.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, хто може отримати медикаменти безкоштовно за програмою "Доступні ліки".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.