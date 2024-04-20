Бесплатное питание в школах и детсадах: как оформить льготу
Ряд категорий украинских семей могут получить льготу на бесплатное питание для детей в школах и садах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный квартал.
Кто имеет право на бесплатное питание:
- дети-сироты или лишенные родительской опеки;
- дети с особыми образовательными потребностями, обучающимися в инклюзивных классах;
- дети из малообеспеченных семей, которые получают помощь от государства и имеют совокупный доход ниже прожиточного минимума;
- дети из семей погибших ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины; дети Героев Украины посмертно;
- дети лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства или войны с РФ;
- дети из категории переселенцев;
- дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
- учащиеся на территориях радиоактивного загрязнения; дети, эвакуированные из зоны отчуждения, а также дети, которые являются лицами с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы и т.д.
Также органы местного самоуправления могут определять и другие категории детей, которые имеют право бесплатно питаться в школах и детских садах.
Для родителей, в семьях которых трое и более детей, размер платы за питание уменьшается на 50%.
Как получить льготу
Для начала следует обратиться к руководству учебного заведения. Необходимо предоставить копию документов, подтверждающих льготы.
Иногда могут запросить копии свидетельства о рождении ребенка и справку о составе семьи.
Напомним, РБК-Украина писала, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.
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