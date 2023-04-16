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Безкоштовна правова допомога: як і з яких питань можуть отримати військові

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Україна, Неділя 16 квітня 2023 18:18
Безкоштовна правова допомога: як і з яких питань можуть отримати військові Фото: українські військовослужбовці можуть отримувати безкоштовну правову допомогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військовослужбовці можуть отримувати безкоштовну правову допомогу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це нагадали в Telegram-каналі Кабміну.

Отримати допомогу можна у різних питаннях. Зокрема мова йде про допомогу в отриманні належного грошового забезпечення військовослужбовцями та оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця.

Також звернутись можна для:

  • оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;
  • використання належної відпустки;
  • звільнення з військової служби;
  • вирішення сімейних та соціальних питань (розлучень, аліментів, спадщини тощо);
  • перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг й інших правових проблем.

Для усної консультації можна звернутись за телефоном: 0 800 213 103.

Номер для дзвінків з Telegram: https://t.me/+380677213103.

Якщо потрібно отримати правову допомогу письмово – напишіть у телеграм-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.

Також можна одразу звертатися до найближчого бюро: https://bit.ly/bpd_buro.

Нагадаємо, раніше адвокат Станіслав Польовий розповів РБК-Україна, що загрожує за неявку за повісткою і чи можлива кримінальна відповідальність.

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