Безкоштовна правова допомога: як і з яких питань можуть отримати військові
Українські військовослужбовці можуть отримувати безкоштовну правову допомогу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це нагадали в Telegram-каналі Кабміну.
Отримати допомогу можна у різних питаннях. Зокрема мова йде про допомогу в отриманні належного грошового забезпечення військовослужбовцями та оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця.
Також звернутись можна для:
- оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;
- використання належної відпустки;
- звільнення з військової служби;
- вирішення сімейних та соціальних питань (розлучень, аліментів, спадщини тощо);
- перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг й інших правових проблем.
Для усної консультації можна звернутись за телефоном: 0 800 213 103.
Номер для дзвінків з Telegram: https://t.me/+380677213103.
Якщо потрібно отримати правову допомогу письмово – напишіть у телеграм-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.
Також можна одразу звертатися до найближчого бюро: https://bit.ly/bpd_buro.
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