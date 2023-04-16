Бесплатная правовая помощь: как и по каким вопросам могут получить военные
Украинские военнослужащие могут получать бесплатную правовую помощь.
Как сообщает РБК-Украина, об этом напомнили в Telegram-канале Кабмина.
Получить помощь можно по разным вопросам. В частности, речь идет о помощи в получении надлежащего денежного обеспечения военнослужащими и оформлении денежной помощи в связи с ранением военнослужащего.
Также можно обратиться для:
- обжалование решения ВЛК, действия или бездействия воинской части, органов власти;
- использование должного отпуска;
- увольнение с военной службы;
- решение семейных и социальных вопросов (разводов, алиментов, наследия и т.п.);
- перерасчета пенсии, других социальных выплат и льгот и других правовых проблем.
Для устной консультации можно обратиться по телефону: 0800213103.
Номер для звонков из Telegram: https://t.me/+380677213103.
Если нужно получить правовую помощь в письменном виде - напишите в телеграмм-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.
Также можно сразу обращаться в ближайшее бюро: https://bit.ly/bpd_buro.
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