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Бесплатная проверка зрения в Украине: как получить услуги офтальмолога не переплачивая

Украина, Воскресенье 11 августа 2024 11:04
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Бесплатная проверка зрения в Украине: как получить услуги офтальмолога не переплачивая Фото: как проверить в Украине зрение бесплатно (иллюстративное фото freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Украинцы имеют право воспользоваться бесплатно услугами офтальмолога в любой поликлинике или диагностическом центре. Для этого нужно иметь договор с соответствующим пакетом и направление семейного врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ в Telegram.

Отмечается, что консультация и осмотр офтальмолога по э-направлению от семейного врача (педиатра, терапевта - ред.) безвозмездны в любой поликлинике или диагностическом центре, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и в которых работает такой врач-специалист.

Для этого сначала нужно воспользоваться дашбордом "Электронная карта мест предоставления услуг по медицинской помощи", чтобы найти ближайшее к пациенту медицинское учреждение, где по э-направлению его примет офтальмолог бесплатно.

После этого необходимо узнать в медицинском учреждении, как и когда с э-направлением можно попасть на прием к офтальмологу.

В НСЗУ отмечают, что такое направление от врача действует один год.

"При травме глаза необходимо обратиться в больницу безотлагательно. Для этого электронное направление не нужно", - отметили в НСЗУ.

Медицинская помощь в Украине.

Напомним, недавно мы рассказывали, чем опасен гепатит и как уберечься от этой болезни.

Также мы сообщали, за какие лекарства и услуги не нужно платить во время родов.

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