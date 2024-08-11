Бесплатная проверка зрения в Украине: как получить услуги офтальмолога не переплачивая
Украинцы имеют право воспользоваться бесплатно услугами офтальмолога в любой поликлинике или диагностическом центре. Для этого нужно иметь договор с соответствующим пакетом и направление семейного врача.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ в Telegram.
Отмечается, что консультация и осмотр офтальмолога по э-направлению от семейного врача (педиатра, терапевта - ред.) безвозмездны в любой поликлинике или диагностическом центре, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и в которых работает такой врач-специалист.
Для этого сначала нужно воспользоваться дашбордом "Электронная карта мест предоставления услуг по медицинской помощи", чтобы найти ближайшее к пациенту медицинское учреждение, где по э-направлению его примет офтальмолог бесплатно.
После этого необходимо узнать в медицинском учреждении, как и когда с э-направлением можно попасть на прием к офтальмологу.
В НСЗУ отмечают, что такое направление от врача действует один год.
"При травме глаза необходимо обратиться в больницу безотлагательно. Для этого электронное направление не нужно", - отметили в НСЗУ.
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