Безкоштовна медична допомога за кордоном: в яких країнах та як можна отримати

МОЗ зібрав вичерпну інформацію про те, як і де українцям, які перебувають закордоном, отримати безкоштовну медичну допомогу: від консультацій та обстежень - до стаціонарного лікування.

Наразі в реєстрі міститься інформація щодо медичної допомоги в таких країнах, як:

Словаччина,

Польща,

Чехія,

Словенія,

Румунія,

Молдова,

Франція,

Німеччина,

Італія,

Угорщина,

Іспанія,

Португалія,

Британія,

Литва,

Естонія,

Латвія.

Детальніше про отримання безкоштовної медичної допомоги в кожній з країн можна дізнатися за посиланням.

Інтерактивна карта для біженця

Нагадаємо, що для українців, що через повномасштабне вторгнення Росії були змушені виїхати за кордон, зробили інтерактивну мапу. За допомогою неї біженці можуть дізнатись актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.

За допомогою мапи можна отримати актуальну інформацію щодо правил в'їзду та перебування в різних країнах. А також можна дізнатись, куди звернутись за допомогою, перебуваючи за кордоном.

Нагадаємо, ми повідомляли, що наразі у Європі залишається все менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.