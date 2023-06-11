Бесплатная медицинская помощь за границей: в каких странах и как можно получить

Минздрав собрал исчерпывающую информацию о том, как и где украинцам, которые находятся за рубежом, получить бесплатную медицинскую помощь: от консультаций и обследований - до стационарного лечения.

Сейчас в реестре содержится информация о медицинской помощи в таких странах, как:

Словакия,

Польша,

Чехия,

Словения,

Румыния,

Молдова,

Франция,

Германия,

Италия,

Венгрия,

Испания,

Португалия,

Британия,

Литва,

Эстония,

Латвия.

Подробнее о получении бесплатной медицинской помощи в каждой из стран можно узнать по ссылке.

Интерактивная карта для беженца

Напомним, что для украинцев, которые из-за полномасштабного вторжения России были вынуждены выехать за границу, сделали интерактивную карту. С ее помощью беженцы могут узнать актуальные правила въезда и пребывания в разных странах.

С помощью карты можно получить актуальную информацию о правилах въезда и пребывания в разных странах. А также можно узнать, куда обратиться за помощью, находясь за границей.

Напомним, мы сообщали, что в настоящее время в Европе остается все меньше украинцев с временной защитой. Только в марте 2023 года с учета сняли более 100 тысяч украинских беженцев.

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