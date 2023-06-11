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Бесплатная медицинская помощь за границей: в каких странах и как можно получить

Фото: Минздрав создал реестр стран, оказывающих бесплатную медицинскую помощь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С начала полномасштабного вторжения России, более 4 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами и покинули территорию Украины. Дня них Минздрав создал реестр стран, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав собрал исчерпывающую информацию о том, как и где украинцам, которые находятся за рубежом, получить бесплатную медицинскую помощь: от консультаций и обследований - до стационарного лечения.

Сейчас в реестре содержится информация о медицинской помощи в таких странах, как:

  • Словакия,
  • Польша,
  • Чехия,
  • Словения,
  • Румыния,
  • Молдова,
  • Франция,
  • Германия,
  • Италия,
  • Венгрия,
  • Испания,
  • Португалия,
  • Британия,
  • Литва,
  • Эстония,
  • Латвия.

Подробнее о получении бесплатной медицинской помощи в каждой из стран можно узнать по ссылке.

Интерактивная карта для беженца

Напомним, что для украинцев, которые из-за полномасштабного вторжения России были вынуждены выехать за границу, сделали интерактивную карту. С ее помощью беженцы могут узнать актуальные правила въезда и пребывания в разных странах.

С помощью карты можно получить актуальную информацию о правилах въезда и пребывания в разных странах. А также можно узнать, куда обратиться за помощью, находясь за границей.

Напомним, мы сообщали, что в настоящее время в Европе остается все меньше украинцев с временной защитой. Только в марте 2023 года с учета сняли более 100 тысяч украинских беженцев.

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