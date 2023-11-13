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Безкоштовна англійська для українців. Як зареєструватись на онлайн-платформі Promova

Фото: прапор Великої Британії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Для українців створили зручну онлайн-платформу для вичення іноземних мов. Реєеструватись необхідно через "Дію".

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії"

"Зручна платформа для вивчення іноземних мов стала частиною національної програми Future Perfect. Авторизуйтеся з Дія.Підписом та отримайте безоплатний преміумдоступ на 3 роки", - повідомили у "Дії".

Для того, щоб отримати безоплатний доступ необхідно:

  • завантажити застосунок "Дія" або зайти на сайт Promova;
  • клікнути Free for Ukraine у "Дії";
  • пройти перевірку Дія.Підписом.

Все, тепер ви будете мати безоплатний преміумдоступ на 3 роки.

Англійська мова в Україні

Нагадаємо, що англійська мова в Україні вважається головною іноземною мовою. Її вивчення є обов'язковим у школах та університетах.

Раніше в уряді заявляли, що скоро англійська мова стане обов'язковою для всіх державних службовців. Також у Генштабі повідомляли, що в Україні хочуть до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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Дия