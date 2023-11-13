ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Безкоштовна англійська для українців. Як зареєструватись на онлайн-платформі Promova

Понеділок 13 листопада 2023 05:53
UA EN RU
Безкоштовна англійська для українців. Як зареєструватись на онлайн-платформі Promova Фото: прапор Великої Британії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Для українців створили зручну онлайн-платформу для вичення іноземних мов. Реєеструватись необхідно через "Дію".

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії"

"Зручна платформа для вивчення іноземних мов стала частиною національної програми Future Perfect. Авторизуйтеся з Дія.Підписом та отримайте безоплатний преміумдоступ на 3 роки", - повідомили у "Дії".

Для того, щоб отримати безоплатний доступ необхідно:

  • завантажити застосунок "Дія" або зайти на сайт Promova;
  • клікнути Free for Ukraine у "Дії";
  • пройти перевірку Дія.Підписом.

Все, тепер ви будете мати безоплатний преміумдоступ на 3 роки.

Англійська мова в Україні

Нагадаємо, що англійська мова в Україні вважається головною іноземною мовою. Її вивчення є обов'язковим у школах та університетах.

Раніше в уряді заявляли, що скоро англійська мова стане обов'язковою для всіх державних службовців. Також у Генштабі повідомляли, що в Україні хочуть до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дия
NEWS
Росія готується до зими, але повітряний щит України міцніший, ніж торік, - Зеленський
Росія готується до зими, але повітряний щит України міцніший, ніж торік, - Зеленський
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом