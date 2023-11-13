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Бесплатный английский для украинцев. Как зарегистрироваться на онлайн-платформе Promova

Понедельник 13 ноября 2023 05:53
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Бесплатный английский для украинцев. Как зарегистрироваться на онлайн-платформе Promova Фото: флаг Великобритании (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Для украинцев была создана удобная онлайн-платформа для изучения иностранных языков. Регистрироваться необходимо через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії"

"Удобная платформа для изучения иностранных языков стала частью национальной программы Future Perfect. Авторизируйтесь с Дія.Підписом и получите бесплатный премиум доступ на 3 года", - сообщили в "Действии".

Для того чтобы получить бесплатный доступ необходимо:

  • скачать приложение "Дія" или зайти на сайт Promova;
  • кликнуть Free for Ukraine в "Дії";
  • пройти проверку Дія. Підписом.

Все, теперь вы будете иметь бесплатный премиум доступ на 3 года.

Английский язык в Украине

Напомним, что английский язык в Украине считается главным иностранным языком. Ее изучение обязательно в школах и университетах.

Ранее в правительстве заявляли, что скоро английский язык станет обязательным для всех государственных служащих. Также в Генштабе сообщали, что в Украине хотят до 2026 года научить военных свободно владеть английским.

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