Беженцам из Украины разрешили жить и работать в ЕС до 3 лет

Граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но это изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока.

Власти Брюсселя призвали пограничников по обе стороны границы Украина-ЕС, обеспечить въезд в ЕС всех, независимо от национальности или этнической принадлежности.

Лица без гражданства или права на постоянное проживание – то есть иностранцы, иностранные студенты не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.

После того, как неделю назад Россия начала масштабную войну против Украины, почти 875 000 людей были вынуждены покинуть свои дома. Более половины (454 тысяч) выехали в Польшу, 116 000 - в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, которая не входит в ЕС.