ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Біженцям більше не Раді": у Словенії закликали ЄС закрити кордони

Новость на русском →
Четвер 18 листопада 2021 17:33
"Біженцям більше не Раді": у Словенії закликали ЄС закрити кордони Фото: міністр внутрішніх справ Словенії Алеш Хойс (gov.si)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ Словенії, яка зараз головує в ЄС, Алеш Хойс заявив, що Європейський союз повинен закрити свої зовнішні кордони, щоб стримувати мігрантів, яким більше не Раді в ЄС. При цьому він підкреслив, що кордони ЄС повинні бути захищені парканами, у разі необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на міжнародній конференції з міграції Хойс заявив, що європейські міністри внутрішніх справ були стурбовані пандемією коронавірусу, кризою мігрантів, яка, за його словами, є гібридною війною, яку веде Білорусь проти східних кордонів ЄС, і падінням уряду в Афганістані.

"Всі три фактори додатково сприяли збільшенню числа нелегальних мігрантів, що рухаються в Європу і на Балкани, дестабілізуючи ЄС", - заявив міністр.

Хойс порівняв нинішню ситуацію з напливом біженців і мігрантів в 2015 році, коли ЄС прийняв близько мільйона людей, що рятуються від війни в Сирії, при цьому додавши, що зараз є велика різниця: "ні більше "Ласкаво просимо, біженці"".

"Я вважаю, що зовнішні кордони повинні бути захищені, навіть парканами, якщо це необхідно", - сказав Хойс, додавши, що він підтримує ініціативу, згідно з якою ЄС повинен фінансувати будівництво парканів на своїх зовнішніх кордонах.

Нагадаємо, за даними влади Білорусі, у країні перебувають близько 7 тисяч мігрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Словения Міграційна криза
NEWS
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну