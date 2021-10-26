Из-за бездействия властей медицинская система - на грани коллапса, - Рудык

Когда страна нуждалась и нуждается в решительных действиях и устойчивой поддержке со стороны властей, получает, к сожалению, противоположное.

"На какое доверие можно рассчитывать, когда и владельцы бизнесов, и наемные работники видят, что государство готово разрушить их дело? Готово давить на малый и средний бизнес, чтобы получить больше налогов. А потом бездарно потратить эти налоги на пиар-проекты имени себя. В то время как олигархи приумножают свои доходы. Не получила необходимого внимания от государства также медицина. Как информационно, так и материально. За 18 месяцев государство не смогло обеспечить больницы кислородными станциями, а врачей - необходимыми защитными средствами. В результате к третьей волне страна оказалась неготова", - отметила Кира Рудык.

Наиболее сложный и "скользкий" вопрос - вакцинация. Властям очень удобно занять одну из радикальных позиций и списать все на "бессознательных" граждан, отмечает депутат. Но необходимо честно и системно анализировать причины провала вакцинации, которую мы наблюдаем сейчас.

Надо четко определить, что массовая вакцинация снижает и уровень заболеваемости, и скорость распространения болезни, и главное - тяжесть течения болезни и уровень смертности. Это доказывает опыт всех стран, добившихся действительно массовой вакцинации. И сегодня такие страны как Дания, Испания, Португалия фактически вернулись к доковидному образу жизни.

"В Украине же закупка и поставка вакцины сопровождалась огромным количеством скандалов. Это подрывало доверие к государству как поставщику вакцины. И если европейские правительства активно проводили кампанию по популяризации вакцинации, привлекали к агитации известных артистов, церковь (так, пункты вакцинации прямо в церквях - для той же Португалии), то власть в Украине - очень часто бывшие артисты или медийщики - не смогла реализовать никакой масштабной кампании на телевидении или в других СМИ, чтобы сделать вакцинацию популярной", - подчеркнула Кира Рудык.

Даже когда в Украине стали доступны все проверенные вакцины мировых производителей, никакого всплеска вакцинации до сих пор не было, подчеркнула лидер "Голоса".

Депутат подытожила, что должностные лица говорят о необходимости "принудительной вакцинации". И здесь власть снова попадает в ловушку, потому что любое принуждение не увеличивает доверие, не придает легитимности, не помогает достичь необходимого для сохранения жизней уровня вакцинированных. Сейчас мы можем только мечтать о 30%.