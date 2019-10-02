Бездействие Трубы карается по закону, - Чорновол

Жалоба, которую удовлетворил Шевченковский районный суд Киева, обязывает Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование против Портнова. Об этом сообщила журналистам народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол, передает РБК-Украина.

Она напомнила, что ранее суд дважды обязывал ГБР начать досудебное расследование против Портнова.

"Кстати, ГБР не исполнило решение суда. Хотя это очень серьезное преступление", - сказала она.

Чорновол сообщила, что занесет это решение суда в ГБР и за 24 часа ГБР должно начать досудебное расследование по ее жалобе.

"Но я прогнозирую, поскольку ГБР демонстрирует преступное бездействие и это расследование не было начато по первым двум решениям суда, то я думаю такая же ситуация будет и в этот раз", - заметила она.

В то же время она подчеркнула, что эти решения суда не подлежат обжалованию и должны быть выполнены за 24 часа.

Экс-депутат добавила, что в случае невыполнения этого решения суда, снова пойдет в ГБР подавать сообщение о преступлении против руководителей ГБР, которые не выполняют решение суда.

"Это преступление. Причем серьезное преступление, когда речь идет о должностном лице, занимающим особо ответственное положение – это 5 лет тюрьмы. Это фактически и 5 лет тюрьмы и для Трубы. Потому что я знаю, что решение суда не исполняется по его непосредственному приказу", - подчеркнула Чорновол.