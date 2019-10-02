Бездіяльність Труби карається за законом, - Чорновол

Скарга, яку задовільнив Шевченківський районний суд Києва, зобов’язує Державне бюро розслідувань (ДБР) почати досудове розслідування проти Портнова. Про це повідомила журналістам народний депутата 8-го скликання Тетяна Чорновол, передає РБК-Україна.

Вона нагадала, що раніше суд ще двічі зобов’язував ДБР почати досудове розслідування проти Портнова.

"До речі, ДБР не виконав рішення суду. Хоча це дуже серйозний злочин", - сказала вона.

Чорновол повідомила, що понесе це рішення суду в ДБР і за 24 години ДБР повинно почати досудове розслідування за її скаргою.

"Але я прогнозую, позаяк ДБР демонструє злочинну бездіяльність і цього розслідування не було розпочато за першими двома рішеннями суду, то я думаю така сама ситуація буде і в цей раз", - зауважила вона.

Водночас вона підкреслила, що ці рішення суду не підлягають оскарженню і повинні бути виконані за 24 години.

Екс-депутат додала, що у разі невиконання цього рішення суду, знову піде до ДБР подавати повідомлення про злочин проти очільників ДБР, які не виконують рішення суду.

"Це злочин. Причому серйозний злочин, коли йдеться про службову особу, яка займає особливо відповідальне становище – це 5 років тюрми. Це фактично і 5 років тюрми і для Труби. Бо я знаю, що рішення суду не виконується з його безпосереднього наказу", - підкреслила Чорновол.