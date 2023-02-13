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"Без зайвих зволікань". Німеччина закликала ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії до НАТО

Фото: Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина та Туреччина мають без зайвих зволікань ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Німеччини Анналени Бербок.

Вона зазначила, що країни-члени НАТО заклали основу для вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу на червневому саміті в Мадриді.

"І ми сподіваємося, що всі члени НАТО швидко та без подальших затримок реалізують це рішення", - сказала Бербок.

При цьому вона наголосила, що Швеція та Фінляндія виконали критерії, необхідні для вступу до альянсу. Крім того, за словами Бербок, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО сприятиме зміцненню безпеки в регіоні Балтійського моря та за його межами.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе вважає, що його країна та Швеція братимуть участь як повноправні члени НАТО на саміті військового альянсу у Вільнюсі в липні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Фінляндія та Швеція, які в травні минулого року заявили про спільний намір вступити до оборонного альянсу, вже скоро зможуть вступити в НАТО.

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