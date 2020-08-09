В Бейруте военные вытеснили протестующих из зданий министерств

Армия Ливана вытеснила демонстрантов из зданий министерств иностранных дел, экономики и энергетики в Бейруте. Военные открывали огонь.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, сейчас на улицах Бейрута вернулось относительное спокойствие.

По последним данным Красного Креста, пострадали около 450 человек. Многие протестующих получили травмы. Есть информация, что во время столкновений погиб один полицейский.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.

Протесты в ливанской столице вспыхнули после того, как в порту Бейрута произошли мощные взрывы, жертвами которых стали более 150 человек. Взрывы повлекли повреждение и разрушение тысяч зданий.

Недовольные действиями властей ливанцы вышли на улицы 7 августа; протестующие обвиняли правительство в халатности, которая привела к взрыву в порту и ряду других последствий.

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб призвал провести досрочные парламентские выборы в связи со взрывом в порту Бейрута, такое заявление он сделал на фоне захвата правительственных зданий.