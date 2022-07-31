В Бейруте обрушилась часть элеватора, поврежденная взрывом в 2020 году

Жители Бейрута утверждают, что северная часть элеватора рухнула после того, как прозвучал звук, похожий на взрыв.

До инцидента в порту несколько недель продолжался пожар. Огонь вспыхнул из-за брожения зерна в жаркую погоду. Пожарные Бейрута не смогли справиться с пожаром, поэтому огонь продолжал тлеть.

Стоит напомнить, что силосные зернохранилища были повреждены в августе 2020 года, когда в порту Бейрута прогремели мощные взрывы. Тогда там сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры.

В результате происшествия в столице Ливана погибли не менее 280 человек, еще свыше 6 тысяч получили ранения.