В Бейруте обрушилась часть элеватора, поврежденная взрывом в 2020 году

В порту столицы Ливана обрушилась часть зернохранилища, которая находилась в аварийном состоянии из-за произошедшего в 2020 году взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Жители Бейрута утверждают, что северная часть элеватора рухнула после того, как прозвучал звук, похожий на взрыв.
До инцидента в порту несколько недель продолжался пожар. Огонь вспыхнул из-за брожения зерна в жаркую погоду. Пожарные Бейрута не смогли справиться с пожаром, поэтому огонь продолжал тлеть.
Стоит напомнить, что силосные зернохранилища были повреждены в августе 2020 года, когда в порту Бейрута прогремели мощные взрывы. Тогда там сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры.
В результате происшествия в столице Ливана погибли не менее 280 человек, еще свыше 6 тысяч получили ранения.
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