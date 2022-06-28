Бейл оформил переход в МЛС

Скандальный валлиец пополнил ряды "Лос-Анджелеса". С калифорнийцами опытный вингер заключил контракт на год с опцией продления до лета 2024 года.

Бейл досталося "Лос-Анджелесу" бесплатно, поскольку станет свободным агентом 30 июня. Последние 9 лет он провел в Мадриде с перерывом на аренду в "Тоттенхэме" в сезоне 2020/21. В составе "Реала" Бейл прошел путь от статусной звезды до обузы в зарплатной ведомости.

К примеру, в прошлом сезоне валлиец провел всего 290 минут за "сливочных" (7 матчей, 1 гол). Тем не менее всего за годы в "Реале" Бейл сыграл 258 поединков, в которых забил 106 мячей и оформил 67 ассистов. На "Сантьяго Бернабеу" он завоевал 16 трофеев, в том числе 3 титула Ла Лиги и 5 кубков Лиги чемпионов.

В настоящее время "Лос-Анджелес" идет в лидерах Западной конференции МЛС. В активе команды Стивена Черундоло 33 очка и четыре пункта преимущества над "Реалом Солт Лейк". Лучший бомбардир калифорнийцев – Карлос Вела (6 голов).