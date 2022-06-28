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Бейл оформив перехід до МЛС

Фото: Гарет Бейл у складі збірної Уельсу (twitter.com/FAWales)
Автор: Антон Федорців

П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів у складі мадридського "Реала" Гарет Бейл працевлаштувався в найсильнішій лізі Північної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Скандальний валлієць поповнив лави "Лос-Анджелеса". Із каліфорнійцями досвідчений вінгер уклав контракт на рік із опцією продовження до літа 2024-го.

Бейл дістався "Лос-Анджелесу" безкоштовно, оскільки стане вільним агентом 30 червня. Останні 9 років він провів у Мадриді з перервою на оренду в "Тоттенхемі" в сезоні 2020/21. У складі "Реала" Бейл пройшов шлях від статусної зірки до тягаря у зарплатній відомості.

Для прикладу, в минулому сезоні валлієць провів усього 290 хвилин за "вершкових" (7 матчів, 1 гол). Тим не менше, усього за роки в "Реалі" Бейл зіграв 258 поєдинків, у яких забив 106 м'ячів і оформив 67 асистів. На "Сантьяго Бернабеу" він здобув 16 трофеїв, зокрема 3 титули Ла Ліги та 5 кубків Ліги чемпіонів.

Наразі "Лос-Анджелес" іде в лідерах Західної конференції МЛС. В активі команди Стівена Черундоло 33 очки та чотири пункти переваги над "Реалом Солт Лейк". Найкращий бомбардир каліфорнійців – Карлос Вела (6 голів).

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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