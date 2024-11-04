Бетмобіль Tumbler перетворили на серійне авто: опубліковані ціни та офіційні фото

Цей монструозний автомобіль запам'ятався широкому загалу, і багато сторонніх ательє вже роблять бізнес на будівництві його клонів. Тепер з'явилася можливість купити дрібносерійну версію, схвалену творцями.

Заявлено, що він повністю ідентичний прототипу, що знімається у фільмі. Щоправда, саме через це шлях на дороги загального користування йому закриті. Будівництвом товарних машин займатиметься голлівудська компанія Action Vehicle Engineering, а самі автомобілі створюються в рамках святкування 85-річного ювілею персонажа Бетмена. В основі дрібносерійної моделі лежить оригінальний трубчастий каркас, поверх якого встановлені зовнішні панелі кузова, виготовлені зі скловолокна, вуглепластику та сталі.

Їхній вигляд точно повторює зовнішність бетмобіля з кіно. Довжина машини – 4,6 м, ширина – 2,83 м, висота – 1,52 м, а маса – близько 2,5 т. На жаль, компанія Wayne Enterprises не опублікувала зображень інтер'єру, але відомо, що в двомісному салоні будуть крісла з п'ятиточковими ременями безпеки, кліматична установка, цифрові прилади і навігаційна система.

У рух Tumbler приводить атмосферний двигун V8 на 6,2 літра та 532 к.с., в парі з яким працює чотириступінчастий "автомат" GM 4L85E з підрульовими перемикачами.

Усього буде випущено лише 10 екземплярів бетмобіля Tumbler. Повідомляється, що будівництво кожного з них триватиме 15 місяців. Тому не дивно, що кожен екземпляр буде коштувати 2,9 млн доларів.