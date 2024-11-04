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Бэтмобиль Tumbler превратили в серийное авто: опубликованы цены и официальные фото

Фото: бетмобиль Tumbler превратили в серийный автомобиль (brucewaynex.com)
Автор: Константин Широкун

Кинокомпания Warner Bros. в лице своего подразделения Wayne Enterprises объявила о начале мелкосерийного выпуска бетмобиля Tumbler. Он прославился благодаря участию в кинотрилогии Бэтмена, снятой под руководством режиссера Кристофера Нолана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Этот монструозный автомобиль запомнился широким массам, и многие посторонние ателье уже делают бизнес на строительстве его клонов. Теперь появилась возможность купить мелкосерийную версию, одобренную создателями.

Заявлено, что он полностью идентичен снимаемому в фильме прототипу. Правда, именно поэтому путь на дороги общего пользования ему закрыты. Строительством товарных машин будет заниматься голливудская компания Action Vehicle Engineering, а сами автомобили создаются в рамках празднования 85-летнего юбилея персонажа Бэтмена. В основе мелкосерийной модели лежит оригинальный трубчатый каркас, поверх которого установлены наружные панели кузова, изготовленные из стекловолокна, углепластика и стали.

Их вид точно повторяет облик бетмобиля из кино. Длина машины – 4,6 м, ширина – 2,83 м, высота – 1,52 м, а масса – около 2,5 т. К сожалению, компания Wayne Enterprises не опубликовала изображений интерьера, но известно, что в двухместном салоне будут кресла с пятиточечными ремнями безопасности, климатическая установка, цифровые приборы и навигационная система.

В движение Tumbler приводит атмосферный двигатель V8 на 6,2 литра и 532 л.с., в паре с которым работает четырехступенчатый "автомат" GM 4L85E с подрулевыми переключателями.

Всего будет выпущено всего 10 экземпляров бетмобиля Tumbler. Сообщается, что строительство каждого из них продлится 15 месяцев. Поэтому неудивительно, что каждый экземпляр будет стоить 2,9 миллиона долларов.

 

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Автомобильный рынок