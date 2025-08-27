UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Бессент проти негайної конфіскації заморожених активів РФ: у чому причина

Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що заморожені російські активи необхідно і далі використовувати як важіль у переговорах із Москвою.

Як передає РБК-Україна, про це глава американського Мінфіну заявив у коментарі Fox Business.

"Щодо заморожених російських активів: я думаю, це частина переговорів із президентом Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.). Тому я не вважаю, що ми повинні відразу їх конфіскувати. Це важливий важіль у процесі переговорів", - заявив Бессент.

При цьому він не виключив, що частина таких активів або повністю всі можуть піти на відновлення України.

Міністр фінансів також додав, що США потрібна більш серйозна допомога від європейських партнерів у питанні санкційного тиску на Росію. За словами Бессента, Європа не висловила бажання приєднатися до потенційних вторинних тарифів проти РФ. З усіх членів G7 готовність до таких заходів висловила тільки Канада.

"США не повинні нести цей тягар поодинці. Ця війна у них під боком. У них є прямий інтерес завершити її - так само, як у нас. Звичайно, тільки президент Трамп реально домігся просування в цьому питанні, і американці не повинні нести всі тяготи самі. Тож 400 з гаком мільйонів людей у ЄС, які хочуть, щоб це закінчилося, теж мають бути частиною рішення", - зазначив він.

Бельгія проти конфіскації активів РФ

Нагадаємо, раніше прем'єр Бельгії Барт де Вевер заявив, що він не підтримує конфіскацію заморожених активів РФ, більша частина яких перебуває в бельгійському депозитарії Euroclear.

За його словами, з юридичного погляду реалізувати таку ініціативу буде складно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМирні переговориСкотт БессентВійна в Україні