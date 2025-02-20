Бессент про непідписання угоди про "рідкісноземи": був "дуже витончений план"

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що у президента США Дональда Трампа був "дуже витончений план" щодо зближення України і США. Але перешкодою стало не підписання Зеленським угоди про "рідкісноземи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Президент (України, - ред) Зеленський ескалює ситуацію. Багато його заяв у Мюнхені були неприйнятними. Коли я зустрівся з президентом Зеленським, він запевнив мене, що він підпише угоду щодо мінералів у Мюнхені. Він цього не зробив", - сказав він.

За словами Бессента, у Трампа був "дуже витончений план", як зблизити Україну і США - укласти економічну угоду (щодо співпраці, - ред). Крім того, за словами Бессента, більший економічний інтерес США в Україні надає і "щит безпеки".

"Послідовність подій мала бути такою: наблизити Україну до США через економічні зв'язки, переконуючи американський народ, що ми по один бік, а потім сказати росіянам: ідіть за стіл переговорів", - описав очільник Мінфіну США ймовірний сценарій у разі, якби президент України підписав документ.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, що США готові або посилити, або згорнути санкції проти РФ залежно від того, як підуть мирні переговори, Бессент назвав це "дуже гарною характеристикою".