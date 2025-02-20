Бессент о неподписании соглашения о "редкоземах": был "очень изящный план"

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что у президента США Дональда Трампа был "очень изящный план" по сближению Украины и США. Но препятствием стало не подписание Зеленским соглашения о "редкоземах".

"Президент (Украины, - ред) Зеленский эскалирует ситуацию. Многие его заявления в Мюнхене были неприемлемыми. Когда я встретился с президентом Зеленским, он заверил меня, что он подпишет соглашение по минералам в Мюнхене. Он этого не сделал", - сказал он.

По словам Бессента, у Трампа был "очень изящный план", как сблизить Украину и США - заключить экономическое соглашение (по сотрудничеству, - ред). Кроме того, по словам Бессента, больший экономический интерес США в Украине предоставляет и "щит безопасности".

"Последовательность событий должна была быть следующей: приблизить Украину к США через экономические связи, убеждая американский народ, что мы по одну сторону, а потом сказать россиянам: идите за стол переговоров", - описал глава Минфина США вероятный сценарий в случае, если бы президент Украины подписал документ.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что США готовы либо ужесточить, либо свернуть санкции против РФ в зависимости от того, как пойдут мирные переговоры, Бессент назвал это "очень хорошей характеристикой".