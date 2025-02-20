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Бессент о неподписании соглашения о "редкоземах": был "очень изящный план"

Украина, Четверг 20 февраля 2025 15:55
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Бессент о неподписании соглашения о "редкоземах": был "очень изящный план" Фото: глава Минфина США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что у президента США Дональда Трампа был "очень изящный план" по сближению Украины и США. Но препятствием стало не подписание Зеленским соглашения о "редкоземах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Президент (Украины, - ред) Зеленский эскалирует ситуацию. Многие его заявления в Мюнхене были неприемлемыми. Когда я встретился с президентом Зеленским, он заверил меня, что он подпишет соглашение по минералам в Мюнхене. Он этого не сделал", - сказал он.

По словам Бессента, у Трампа был "очень изящный план", как сблизить Украину и США - заключить экономическое соглашение (по сотрудничеству, - ред). Кроме того, по словам Бессента, больший экономический интерес США в Украине предоставляет и "щит безопасности".

"Последовательность событий должна была быть следующей: приблизить Украину к США через экономические связи, убеждая американский народ, что мы по одну сторону, а потом сказать россиянам: идите за стол переговоров", - описал глава Минфина США вероятный сценарий в случае, если бы президент Украины подписал документ.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что США готовы либо ужесточить, либо свернуть санкции против РФ в зависимости от того, как пойдут мирные переговоры, Бессент назвал это "очень хорошей характеристикой".

Соглашение о партнерстве США и Украины

12 февраля США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Само соглашение, как сообщалось, может быть достигнуто на Мюнхенской конференции. Бессент назвал соглашение о партнерстве между США и Украиной долгосрочным щитом безопасности для украинцев.

В частности, США настаивали на получении контроля над более широким спектром украинских материалов в рамках соглашения о партнерстве. Речь идет о литии, графите и уране, которые иногда путают с редкоземельными материалами.

Позже СМИ написали, что США предложили Украине передать права на 50% минеральных запасов, а Зеленский отказался подписывать документ на таких условиях.

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