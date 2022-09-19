Беспрецедентный дефицит: в НБУ назвали сумму, которой не хватает бюджету Украины ежемесячно

Как отметили в НБУ, значительная часть расходов - на военные цели, которые нужно покрывать привлечениями из внутренних источников.

"Обеспечить необходимый объем поступлений практически невозможно без возврата акциза на топливо и дополнительного налогообложения импорта, но эти решения пока не приняты. Кроме того, все еще недостаточно высокие ставки по гривневым ОВГЗ на первичных аукционах фактически лишают правительство возможности делать внутренние привлечения", - говорится в публикации.

По данным НБУ, невоенные статьи расходов финансируются, прежде всего, за счет международной помощи, объемы которой на следующий год еще не определены.

"Эти факторы создают риски для фискальной устойчивости и уменьшают перспективу неэмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году", – отмечается в сообщении.