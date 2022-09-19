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Беспрецедентный дефицит: в НБУ назвали сумму, которой не хватает бюджету Украины ежемесячно

Фото: НБУ оценил потребности бюджета в 4,5-5 млрд долларов в месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на определенное улучшение ситуации с налоговыми поступлениями в последние месяцы, дефицит бюджета беспрецедентно значителен. Бюджетные потребности даже с учетом отсроченных долговых выплат оцениваются в 4,5-5 млрд долларов в месяц до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 7 сентября, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

Как отметили в НБУ, значительная часть расходов - на военные цели, которые нужно покрывать привлечениями из внутренних источников.

"Обеспечить необходимый объем поступлений практически невозможно без возврата акциза на топливо и дополнительного налогообложения импорта, но эти решения пока не приняты. Кроме того, все еще недостаточно высокие ставки по гривневым ОВГЗ на первичных аукционах фактически лишают правительство возможности делать внутренние привлечения", - говорится в публикации.

По данным НБУ, невоенные статьи расходов финансируются, прежде всего, за счет международной помощи, объемы которой на следующий год еще не определены.

"Эти факторы создают риски для фискальной устойчивости и уменьшают перспективу неэмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году", – отмечается в сообщении.

Напомним, по данным НБУ, в августе объемы помощи Украине значительно увеличились (до 4,7 млрд. долларов) за счет гранта от США на сумму 3 млрд. долларов. По состоянию на 6 сентября, объемы международной финансовой поддержки превысили 17 млрд долларов.

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