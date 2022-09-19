RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безпрецедентний дефіцит: у НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України щомісяця

Фото: НБУ оцінив потреби бюджету у 4,5-5 млрд доларів на місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попри певне поліпшення ситуації з податковими надходженнями в останні місяці, дефіцит бюджету є безпрецедентно значним. Бюджетні потреби навіть з урахуванням відтермінованих боргових виплат і надалі оцінюються у 4,5-5 млрд доларів на місяць до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 7 вересня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Як зазначили в НБУ, значна частина витрат - на воєнні цілі, які потрібно покривати залученнями з внутрішніх джерел.

"Забезпечити необхідний обсяг надходжень практично неможливо без повернення акцизу на пальне та додаткового оподаткування імпорту, але ці рішення наразі не ухвалені. Крім того, все ще недостатньо високі ставки за гривневими ОВДП на первинних аукціонах фактично позбавляють уряд можливості здійснювати внутрішні залучення", - йдеться в публікації.

За даними НБУ, невійськові статті витрат фінансуються передусім за рахунок міжнародної допомоги, обсяги якої на наступний рік ще не визначені.

"Ці чинники створюють ризики для фіскальної стійкості та зменшують перспективу неемісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за даними НБУ, у серпні обсяги допомоги Україні значно збільшилися (до 4,7 млрд доларів) за рахунок гранту від США на суму 3 млрд доларів. Станом на 6 вересня серпня обсяги міжнародної фінансової підтримки перевищили 17 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниДержбюджет