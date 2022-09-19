Безпрецедентний дефіцит: у НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України щомісяця

Як зазначили в НБУ, значна частина витрат - на воєнні цілі, які потрібно покривати залученнями з внутрішніх джерел.

"Забезпечити необхідний обсяг надходжень практично неможливо без повернення акцизу на пальне та додаткового оподаткування імпорту, але ці рішення наразі не ухвалені. Крім того, все ще недостатньо високі ставки за гривневими ОВДП на первинних аукціонах фактично позбавляють уряд можливості здійснювати внутрішні залучення", - йдеться в публікації.

За даними НБУ, невійськові статті витрат фінансуються передусім за рахунок міжнародної допомоги, обсяги якої на наступний рік ще не визначені.

"Ці чинники створюють ризики для фіскальної стійкості та зменшують перспективу неемісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році", - зазначається в повідомленні.