Беспрецедентный дефицит: в НБУ назвали сумму, которой не хватает бюджету Украины ежемесячно

Несмотря на определенное улучшение ситуации с налоговыми поступлениями в последние месяцы, дефицит бюджета беспрецедентно значителен. Бюджетные потребности даже с учетом отсроченных долговых выплат оцениваются в 4,5-5 млрд долларов в месяц до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ( КМП ) 7 сентября, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

Как отметили в НБУ, значительная часть расходов - на военные цели, которые нужно покрывать привлечениями из внутренних источников.

"Обеспечить необходимый объем поступлений практически невозможно без возврата акциза на топливо и дополнительного налогообложения импорта, но эти решения пока не приняты. Кроме того, все еще недостаточно высокие ставки по гривневым ОВГЗ на первичных аукционах фактически лишают правительство возможности делать внутренние привлечения", - говорится в публикации.

По данным НБУ, невоенные статьи расходов финансируются, прежде всего, за счет международной помощи, объемы которой на следующий год еще не определены.

"Эти факторы создают риски для фискальной устойчивости и уменьшают перспективу неэмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году", – отмечается в сообщении.