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Беспорядки возле Капитолия: Байден не боится принимать присягу на улице

Автор: Андрей Козловский

Избранный президент США Джо Байден заявил, что не боится принимать присягу перед Капитолием, где недавно происходили массовые беспорядки. Инаугурация запланирована на 20 января.

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Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, соответствующее заявление Байден сделал после второй дозы прививки от коронавируса. Он также добавил, что сейчас основное внимание уделяется привлечению к ответственности тех, кто принимал участие в беспорядках.

Отметим, традиционно новоизбранный президент США приносит присягу публично перед Капитолием.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне, округ Колумбия в связи с инаугурацией Джо Байдена. Режим ЧС будет действовать до 24 января.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о возможных вооруженных протестах в США перед инаугурацией новоизбранного президента Джо Байдена.

Также ФБР получило информацию о подготовке восстания на территории США, если Трампа устранят по решению Конгресса.

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